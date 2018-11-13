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До кінця 2019-го пільги і
субсидії на комуналку...

До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 01:22

До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.

Дивися повний текст До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують — Рева.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 01:24

По словам министра, несмотря на то, что следующий год будет годом выборов, социальные программы будут выполняться в полном объеме.


Странная формулировка. Правильнее было бы сказать, что из-за выборов... Как-то при Януковиче без социальных программ жилось в несколько раз легче. Но теперь мы живем в успешной Украине, по мнению депутатов ЕС... У нас успешные реформы...
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:04

Эх жаль только , что задуманное не удастся претворить в жизнь - попрут его в следующем году, вместе со всем Кабмином. А наступники , как у нас водится, за ляпы попередников не отвечают.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:24

Мамай кльянусь, да...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26

Re: До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...

  ygn написав:Но теперь мы живем в успешной Украине, по мнению депутатов ЕС... У нас успешные реформы...
кто вам такое сказал? Нас считают страной воров и коррупционеров. Вот цитата например Secretary of State Rex W. Tillerson -> “It serves no purpose for Ukraine to fight for its body in Donbas if it loses its soul to corruption” («Для Украины бесполезно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет душу из-за коррупции»)
Вот например газета Таймс пишет про воровство и коррупция керманычей -https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/europe/ukraine-corruption-military.html и таких материалов много, сначала да считали что реформы и т.д.. но теперь видят что один режим клептократов пришел на смену другому.
Или вот что про нас думают поляки например Польский NewsWeek: - System partyjny to nadal układ partii oligarchów. Bez nich nie ma partii i nie ma polityki. W pewnych obszarach zmieniło się nawet na gorsze i oligarchowie uzyskali bezpośredni wpływ na struktury siłowe....(Партийная система по-прежнему является основой партии олигархов. Без них нет партии и нет политики. В некоторых областях даже изменилось в худшую сторону и олигархи имеют прямое влияние на силовые структуры ....)оригинал тут https://www.newsweek.pl/swiat/ukraina-co-po-pieciu-latach-zostalo-z-euromajdanu/xwf32p6..
Наши СМИ за небольшим исключение по сути стали таким же источником не новостей но пропаганды как и сМИ "мышебратьев".. и то что там говорят . 70% ложь или пропаганда.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:33

Re: До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...

Стовідсоткова монетизація буде, коли ці гроші будуть переводитись на банківську карту, а не на спецрахунок. Бояться керманичі, що з банківської карти гроші до комунальників не дійдуть.
  Джон написав:Нас считают страной воров и коррупционеров. Вот цитата например Secretary of State Rex W. Tillerson -> “It serves no purpose for Ukraine to fight for its body in Donbas if it loses its soul to corruption” («Для Украины бесполезно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет душу из-за коррупции»)
Вот например газета Таймс пишет про воровство и коррупция керманычей -https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/europe/ukraine-corruption-military.html и таких материалов много, сначала да считали что реформы и т.д.. но теперь видят что один режим клептократов пришел на смену другому.

Пох, що вони там кажуть. До речі, вже затихли, бо зрозуміли, що наступні не тільки не будуть робити реформи, але й відкатять назад, тому і МВФ дає гроші під вибори, всупереч традиціям, останній шанс, так би мовити. Ми остаточно закріпимось за Молдовою з її Додоном. На жаль, Мойша був правий про сорок років після рабства...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:11

Добре монетизувати те, чого не буде. Такими темпами різати субсидії та підвищувати тарифи як зараз, то в наступному році майже всі будуть змушені продати душу щоб залатити за комуналку. Зато в пеклі для украінців відведуть окремий закуток.
using40
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:01

Может лучше пан Рева за коммунальные расплачиваться криптовалютой...?
volodya0006
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:34

Re: До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...

  using40 написав:Такими темпами різати субсидії та підвищувати тарифи як зараз, то в наступному році майже всі будуть змушені продати душу щоб залатити за комуналку.

Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ
12.12.2018

https://news.finance.ua/ru/news/-/44029 ... ognoz-mert

Источник -
Консенсус-прогноз за грудень 2018

https://bit.ly/2zUNAlK

С оффсайта МЕРТ:
Довідково

У дискусії брали участь представники Мінекономрозвитку, Мінфіну, НБУ, Держстату, Представництва МВФ в Україні, Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, ДННУ «Академія фінансового управління», ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Інституту еволюційної економіки, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Федерації профспілок України, UNIDO та ЮНІСЕФ в Україні.

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=u ... -RotsiNa3-
yanyura
 
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