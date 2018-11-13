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До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 10:13
lapay написав:
Пох, що вони там кажуть. До речі, вже затихли, бо зрозуміли, що наступні не тільки не будуть робити реформи, але й відкатять назад, тому і МВФ дає гроші під вибори, всупереч традиціям, останній шанс, так би мовити. Ми остаточно закріпимось за Молдовою з її Додоном. На жаль, Мойша був правий про сорок років після рабства...
Не нужно заниматься навеиванием и таким образом агитировать за нынешнего президента.
С ним точно хорошего ничего не будет.
Будет ли что-то лучше с новым неизвестно,но пробовать нужно.
В игноре Kart, Sommer
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