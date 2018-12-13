До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
lapay написав:Пох, що вони там кажуть. До речі, вже затихли, бо зрозуміли, що наступні не тільки не будуть робити реформи, але й відкатять назад, тому і МВФ дає гроші під вибори, всупереч традиціям, останній шанс, так би мовити. Ми остаточно закріпимось за Молдовою з її Додоном. На жаль, Мойша був правий про сорок років після рабства...
Не нужно заниматься навеиванием и таким образом агитировать за нынешнего президента. С ним точно хорошего ничего не будет. Будет ли что-то лучше с новым неизвестно,но пробовать нужно.
fugolok написав:У меня в личном кабинете ДТэК написано что льгота АТО на ЖКХ и их семей заканчиваются 1 октября 2019 года. Я нигде не нашел этой инфы об окончании льгот атошникам и не удивлюсь если это случиться втихаря.
Пишу кратко, чтобы не занимать много места, подробно прочитаете сами по ссылке под цитатой.
Документ 3551-XII, чинний
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ... Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються: ... 19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані)... брали безпосередню участь в антитерористичній операції... ... Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них
Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: ... 4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством... 5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) ... 6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм...
В любом случае сейчас для вас нет никаких оснований беспокоиться. Наступит октябрь 2019 и окажется, что никакой монетизации льгот не будет, т.к. в бюджете для этого нет денег, а все выступления на эту тему были просто словами предшественника.