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До кінця 2019-го пільги і
субсидії на комуналку...

До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:28

Весной 2019 не будет никого, включая того же Реву. Поэтому, на конец 2019 сейчас им можно обещать всё.
ASDF
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 10:13

  lapay написав:Пох, що вони там кажуть. До речі, вже затихли, бо зрозуміли, що наступні не тільки не будуть робити реформи, але й відкатять назад, тому і МВФ дає гроші під вибори, всупереч традиціям, останній шанс, так би мовити. Ми остаточно закріпимось за Молдовою з її Додоном. На жаль, Мойша був правий про сорок років після рабства...


Не нужно заниматься навеиванием и таким образом агитировать за нынешнего президента.
С ним точно хорошего ничего не будет.
Будет ли что-то лучше с новым неизвестно,но пробовать нужно.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:37

  fugolok написав:У меня в личном кабинете ДТэК написано что льгота АТО на ЖКХ и их семей заканчиваются 1 октября 2019 года. Я нигде не нашел этой инфы об окончании льгот атошникам и не удивлюсь если это случиться втихаря.

Пишу кратко, чтобы не занимать много места, подробно прочитаете сами по ссылке под цитатой.
Документ 3551-XII, чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
...
Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій

Учасниками бойових дій визнаються:
...
19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані)... брали безпосередню участь в антитерористичній операції...
...
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:
...
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством...
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) ...
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм...

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n42

Т.е. никаких изменений на настоящее время нет. Видимо ДТэК посчитало проект постановления Минсоцполитики как уже принятый документ и на этом основании сделало вам предупреждение:

19 Листопада 2018
...
З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.
...

https://www.msp.gov.ua/news/16274.html

В любом случае сейчас для вас нет никаких оснований беспокоиться. Наступит октябрь 2019 и окажется, что никакой монетизации льгот не будет, т.к. в бюджете для этого нет денег, а все выступления на эту тему были просто словами предшественника.
yanyura
 
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