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До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 01:22
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.
Дивися повний текст До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують — Рева
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