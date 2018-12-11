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У листопаді грошова база зросла на 1,8% до 432,5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:47
Пропонуємо до обговорення:
З початку року грошова база зросла на 8,4% з 399,1 млрд гривень.
Дивися повний текст У листопаді грошова база зросла на 1,8% до 432,5 млрд гривень
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