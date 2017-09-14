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На скільки подорожчає опалення для українців (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:44
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дынин
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:29
дынин написав:
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вато будет?
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