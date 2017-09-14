Про це повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст На скільки подорожчає опалення для українців (інфографіка).
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43
На скільки подорожчає опалення для українців (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки подорожчає опалення для українців (інфографіка).
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:20
А чого облгази проігнорували постанови НКРЕКП щодо заборони використання коефіцієнтів приведення показників лічильників до стандартних умов?
А пані Кривенко мовчить.
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