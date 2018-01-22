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Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Скільки років потрібно витратити, щоб накопичити на квартиру.
Дивися повний текст Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної квартири в Україні (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:20
Это если ничего не покупать???
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saweliy722
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