Скільки років потрібно витратити, щоб накопичити на квартиру.
Дивися повний текст Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної квартири в Україні (інфографіка).
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:20
Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...
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Дивися повний текст Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної квартири в Україні (інфографіка).
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:01
как минимум 75% жителей Украины не способны приобрести жильё ни практически, ни теоретически...
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