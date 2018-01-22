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Як довго доведеться відкладати
на купівлю 1-кімнатної...

Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:20

Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки років потрібно витратити, щоб накопичити на квартиру.

Дивися повний текст Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної квартири в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:20

Это если ничего не покупать???
saweliy722
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:51

Статистика далекая от реальности(очень мягко).
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:01

как минимум 75% жителей Украины не способны приобрести жильё ни практически, ни теоретически...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:55

любит наш народ прибедняться конечно))
redmax11
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:11

Re: Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...

Зарплаты указали средние и до налогов. На руки буду сумы с вычетом налогов.
BIGor
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