Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...

Якщо б у Львові без проблем було 25 000 - ніхто би в Польщу/Чехію не їхав
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:45
Якщо б у Львові без проблем було 25 000 - ніхто би в Польщу/Чехію не їхав
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:48
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:03
Не зрозуміло, чому порахували такий ціновий розрив між первинним і вторинним ринком нерухомості. Скажу за Луцьк, у нас ціни майже не відрізняються. За 1м.кв в новобудові на стадії котловану просять близько $450, за вторинку (в залежності від стану і місця) від $400 і більше. А на діаграмі показано так, ніби в нас вторинка майже вдвічі дешевша за новобудову.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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