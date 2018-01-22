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Як довго доведеться відкладати
на купівлю 1-кімнатної...

Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:45

  Vaad написав:Як би у Львові була зарплата 8000 то там вже нікого не було б. Може десь в прибиральниці така зарплатня і є. А середня зарплата при наймі серед чоловіків коливається від 10000 до 20000т.А знайти роботу з зарплатнею 25000 не є велика проблема.

Якщо б у Львові без проблем було 25 000 - ніхто би в Польщу/Чехію не їхав
manko74
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:48

  anikulchenko написав:"любит наш народ прибедняться конечно))"

ага, все нищие, но на Лексусах, Акурах, Инфинити, Поршах и Рэндж Роверах по улицам рассекают

Заїдьте в село/райцентр за 50 км. від обл.центру (крім курортів) і перарахуйте Лексуси, Порші і РР.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:03

Не зрозуміло, чому порахували такий ціновий розрив між первинним і вторинним ринком нерухомості. Скажу за Луцьк, у нас ціни майже не відрізняються. За 1м.кв в новобудові на стадії котловану просять близько $450, за вторинку (в залежності від стану і місця) від $400 і більше. А на діаграмі показано так, ніби в нас вторинка майже вдвічі дешевша за новобудову.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:52

  anikulchenko написав:Средний украинский программист купит за год, классный - за полгода.

Средний украинский коррупционер купит за месяц, классный - за неделю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:25

Статья сказочная.
Маякните в отзывах кто купил квартиру при зарплате 13к в месяц!!!)))
priem_metalla86
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