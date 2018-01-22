Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...

Додано: Нед 16 гру, 2018 07:41

anikulchenko Специально зарегистрировался что-бы этот бред здесь написать? Тогда плохо методичку выучил! Забыл про переполненные рестораны, очереди с тележками Хеннеси и черной икрой в супермаркетах, Айфоны Xs Max у каждого бомжа в трамвае. Плохо ты подготовлен, плохо. Спроси кстати у хозяина почему тогда более 80% украинцев с протянутой рукой и соплями клянчат ежемесячно субсидии для нищих. А хотя я понял- им наверное на Лексусы, Акуры, Инфинити, Порши и Рэндж Роверы не хватает. Кстати плохо гуглил (тоже подзатыльник от хозяина завтра отхватишь) есть ещё Бэнтли, Майбахи, Лотусы, Феррари, Ломбарджини и другие страшные для нищебродов слова : ) И про программистов тоже ты лохонулся как и во всём остальном. Нет на Украине тех о ком ты тут суходрочишь в своих влажных детских мечтах. Уехали они уже все. А тут остались только безработные голодранцы сидящие на шее у родителей, и гордо называющие себя дизайнерами или айтишниками. Чего ждать тут человеку зарабатывающему по твоим словам на квартиру за пол года? Призыва в армию, или того что кто-то узнает о уровне его доходов, и где-нибудь в лесу сделает из него инвалида за пин-код от карты? Иди лучше работу себе найди нормальную, подмахивать кормильцу на форумах у тебя очень хреново получается.