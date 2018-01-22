Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...

Якщо б у Львові без проблем було 25 000 - ніхто би в Польщу/Чехію не їхав
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:45
Якщо б у Львові без проблем було 25 000 - ніхто би в Польщу/Чехію не їхав
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:48
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:03
Не зрозуміло, чому порахували такий ціновий розрив між первинним і вторинним ринком нерухомості. Скажу за Луцьк, у нас ціни майже не відрізняються. За 1м.кв в новобудові на стадії котловану просять близько $450, за вторинку (в залежності від стану і місця) від $400 і більше. А на діаграмі показано так, ніби в нас вторинка майже вдвічі дешевша за новобудову.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:52
Средний украинский коррупционер купит за месяц, классный - за неделю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:25
Статья сказочная.
Маякните в отзывах кто купил квартиру при зарплате 13к в месяц!!!)))
Додано: Нед 16 гру, 2018 07:41
anikulchenko Специально зарегистрировался что-бы этот бред здесь написать? Тогда плохо методичку выучил! Забыл про переполненные рестораны, очереди с тележками Хеннеси и черной икрой в супермаркетах, Айфоны Xs Max у каждого бомжа в трамвае. Плохо ты подготовлен, плохо. Спроси кстати у хозяина почему тогда более 80% украинцев с протянутой рукой и соплями клянчат ежемесячно субсидии для нищих. А хотя я понял- им наверное на Лексусы, Акуры, Инфинити, Порши и Рэндж Роверы не хватает. Кстати плохо гуглил (тоже подзатыльник от хозяина завтра отхватишь) есть ещё Бэнтли, Майбахи, Лотусы, Феррари, Ломбарджини и другие страшные для нищебродов слова : ) И про программистов тоже ты лохонулся как и во всём остальном. Нет на Украине тех о ком ты тут суходрочишь в своих влажных детских мечтах. Уехали они уже все. А тут остались только безработные голодранцы сидящие на шее у родителей, и гордо называющие себя дизайнерами или айтишниками. Чего ждать тут человеку зарабатывающему по твоим словам на квартиру за пол года? Призыва в армию, или того что кто-то узнает о уровне его доходов, и где-нибудь в лесу сделает из него инвалида за пин-код от карты? Иди лучше работу себе найди нормальную, подмахивать кормильцу на форумах у тебя очень хреново получается.
Додано: Нед 16 гру, 2018 07:55
nataliya_oprysko Та да, такое могут написать только люди находящиеся на содержании родственников, и абсолютно не знакомые с реальной жизнью. Если человека кормят, обслуживают, обстирывают, убирают за него и платят коммунальные услуги, то он формирует в своей голове искаженное мнение о существующей вокруг него реальности. И ему начинает казаться, что можно все свои три копейки за статью целиком отложить на квартиру. И лет через тысячу купить её. Ну или прочитать отфонарную статистику взятую с потолка, и при помощи простого калькулятора высчитать за какой промежуток времени это сделает вымышленный статистами человек. Ну соответственно который: не ест, не одевается, не платит за коммуналку, не моется, не чистит зубы, вытирает пальцем зад, стирает вещи в реке, не стрижется, не бреется.... ну хипстер короче)))
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