Як довго доведеться відкладати на купівлю 1-кімнатної...

Додано: Суб 15 гру, 2018 21:03

Не зрозуміло, чому порахували такий ціновий розрив між первинним і вторинним ринком нерухомості. Скажу за Луцьк, у нас ціни майже не відрізняються. За 1м.кв в новобудові на стадії котловану просять близько $450, за вторинку (в залежності від стану і місця) від $400 і більше. А на діаграмі показано так, ніби в нас вторинка майже вдвічі дешевша за новобудову.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.