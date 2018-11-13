RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2019 році з'явиться оновлений
ультрабюджетний Renault

У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:21

У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault в 2019 році випустить оновлений бюджетний псевдо-кросовер Renault Kwid, який роблять в Індії і Бразилії. Його вартість складе близько 3 800 доларів.

Дивися повний текст У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86189
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:21

у нас он будет стоить с украинской регистрацией 13800зеленый
swag00
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22

в Индии 3 800 долларов. у нас все для людей
swag00
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:52

  swag00 написав:у нас он будет стоить с украинской регистрацией 13800зеленый


Надо в Индии купить и ездить тут на индобляхе.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 13.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
R2 » Суб 15 гру, 2018 01:22
6 223
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 гру, 2018 17:33
lapay
До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
R2 » Суб 15 гру, 2018 01:22
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 гру, 2018 01:22
R2
Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
R2 » Вів 13 лис, 2018 12:58
7 893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 16:01
kirichko_svetik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.