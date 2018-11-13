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У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault в 2019 році випустить оновлений бюджетний псевдо-кросовер Renault Kwid, який роблять в Індії і Бразилії. Його вартість складе близько 3 800 доларів.
Дивися повний текст У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:21
у нас он будет стоить с украинской регистрацией 13800зеленый
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swag00
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22
в Индии 3 800 долларов. у нас все для людей
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:52
swag00 написав:
у нас он будет стоить с украинской регистрацией 13800зеленый
Надо в Индии купить и ездить тут на индобляхе.
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warlamp
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