Компанія Renault в 2019 році випустить оновлений бюджетний псевдо-кросовер Renault Kwid, який роблять в Індії і Бразилії. Його вартість складе близько 3 800 доларів.
Дивися повний текст У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 17:21
У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault
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Дивися повний текст У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault.
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:52
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:08
Re: У 2019 році з'явиться оновлений ультрабюджетний Renault
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