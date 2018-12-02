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Понад 40% українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:07

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані соцопитування.

Дивися повний текст Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради власної свободи - соцопитування.
R2
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Задолбали эти новостные помои
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:12

Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.

терпилы будут терпеть.Попам всё!Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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