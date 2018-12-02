Про це свідчать дані соцопитування.
Дивися повний текст Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради власної свободи - соцопитування.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:07
Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради власної свободи - соцопитування.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:59
Какой-то бред пропагандистский. Почему ради свободы слова или личности надо платить непрекращающимися материальными трудностями.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:29
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Спитайте в лугандоців і лугандонок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:55
Black Jack - White Business
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