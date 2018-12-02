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Понад 40% українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:07

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані соцопитування.

Дивися повний текст Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради власної свободи - соцопитування.
R2
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Какой-то бред пропагандистский. Почему ради свободы слова или личности надо платить непрекращающимися материальными трудностями.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:29

Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.

  freeze написав:Почему ради свободы слова или личности надо платить непрекращающимися материальными трудностями.

Спитайте в лугандоців і лугандонок. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:58

  freeze написав:Какой-то бред пропагандистский. Почему ради свободы слова или личности надо платить непрекращающимися материальными трудностями.

Сейчас "по многочисленным просьбам трудящихся" керманычи организуют "материальные трудности ради свободы" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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