Про це свідчать дані соцопитування.
Дивися повний текст Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради власної свободи - соцопитування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:07
Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради власної свободи - соцопитування.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:59
Какой-то бред пропагандистский. Почему ради свободы слова или личности надо платить непрекращающимися материальными трудностями.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:29
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Спитайте в лугандоців і лугандонок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:58
Сейчас "по многочисленным просьбам трудящихся" керманычи организуют "материальные трудности ради свободы"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:52
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Самое большое рабство — не обладая свободой, считать себя свободным. (Гёте)
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:05
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Краще бути вільним, ніж ситим
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:13
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
то есть новая песня на старые слова - не мешайте воровать а то путиннападет? Насколько знаю бедность не = свобода. Наоборот богатые люди свободнее. В том же материальном плане хотя бы. Вот как то так.. а вы методичку поменяйте, неправильная она какая то у вас.
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:23
Из жизненных наблюдений, монолог от третьего лица, взгляд с другой стороны.
"Влаштовує все. Все крім заробітків і політичної/життєвої обстановки. І мова там набридає. Я в Чехії був, противна мова порівняно з українською. Зараз приїхав насолоджуюсь спілкуванням на рідній мові, якось все переосмислюєш. Ну я не перший раз їздив, але воно кожен раз схожі відчуття."
Black Jack - White Business
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:27
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Голодный не может быть свободным по определению, его мысли уже несвободны, а направлены на добычу пропитания.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:29
Ку-ку, пропаганда!
Все довольны!
Всем довольны!
Лучше так, а то Путин нападет))
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|