Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...

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Додано: Нед 16 гру, 2018 01:28
В 1979 году французский философ Андре Глюксман в беседе с советским философом Александром Зиновьевым говорил: "Свобода - это принадлежность к праздному классу с неограниченными. Все остальные - рабы, ибо вынуждены зарабатывать на жизнь А пока ты работаешь - ты не живешь. Вот ваш Брежнев - он может все бросить и улететь на шоппинг в Милан? Не может. Значит, он тоже раб. А я могу"
Додано: Нед 16 гру, 2018 01:29
В 1979 году французский философ Андре Глюксман в беседе с советским философом Александром Зиновьевым говорил: "Свобода - это принадлежность к праздному классу с неограниченными доходами. Все остальные - рабы, ибо вынуждены зарабатывать на жизнь А пока ты работаешь - ты не живешь. Вот ваш Брежнев - он может все бросить и улететь на шоппинг в Милан? Не может. Значит, он тоже раб. А я могу"
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