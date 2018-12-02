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Понад 40% українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 01:28

В 1979 году французский философ Андре Глюксман в беседе с советским философом Александром Зиновьевым говорил: "Свобода - это принадлежность к праздному классу с неограниченными. Все остальные - рабы, ибо вынуждены зарабатывать на жизнь А пока ты работаешь - ты не живешь. Вот ваш Брежнев - он может все бросить и улететь на шоппинг в Милан? Не может. Значит, он тоже раб. А я могу"
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 01:29

В 1979 году французский философ Андре Глюксман в беседе с советским философом Александром Зиновьевым говорил: "Свобода - это принадлежность к праздному классу с неограниченными доходами. Все остальные - рабы, ибо вынуждены зарабатывать на жизнь А пока ты работаешь - ты не живешь. Вот ваш Брежнев - он может все бросить и улететь на шоппинг в Милан? Не может. Значит, он тоже раб. А я могу"
cisukr
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 01.10.09
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 06:45

Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.

Я даже больше скажу – только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу! Так сказать через тернии – к звёздам! Или через самоистязание к истинной вере!
Тезис не нов в общем.
Поэтому терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся..
fokus
 
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