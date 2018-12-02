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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 01:28
В 1979 году французский философ Андре Глюксман в беседе с советским философом Александром Зиновьевым говорил: "Свобода - это принадлежность к праздному классу с неограниченными. Все остальные - рабы, ибо вынуждены зарабатывать на жизнь А пока ты работаешь - ты не живешь. Вот ваш Брежнев - он может все бросить и улететь на шоппинг в Милан? Не может. Значит, он тоже раб. А я могу"
Додано: Нед 16 гру, 2018 01:29
В 1979 году французский философ Андре Глюксман в беседе с советским философом Александром Зиновьевым говорил: "Свобода - это принадлежность к праздному классу с неограниченными доходами. Все остальные - рабы, ибо вынуждены зарабатывать на жизнь А пока ты работаешь - ты не живешь. Вот ваш Брежнев - он может все бросить и улететь на шоппинг в Милан? Не может. Значит, он тоже раб. А я могу"
Додано: Нед 16 гру, 2018 06:45
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Я даже больше скажу – только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу! Так сказать через тернии – к звёздам! Или через самоистязание к истинной вере!
Тезис не нов в общем.
Поэтому терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся..
Додано: Нед 16 гру, 2018 07:17
Самый идиотский тип темы. Рабы начинают доказывать что не рабы, а не рабы рабы и все правы и не правы.
Додано: Нед 16 гру, 2018 07:39
Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.
Ну это смотря в каком возрасте и зачем туда едешь. Молодняк вон уехал и родная речь уже для них противна, да и все что в это стране происходит. Был бы молодой, завтра же бы всё бросил и уехал. От всего здесь воротит.
Додано: Нед 16 гру, 2018 08:04
Новогодняя тема. Висюльки- висят, сосульки- сосят, а терпилы- терпят. Классика! : )
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