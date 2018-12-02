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Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 06:45
Я даже больше скажу – только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу! Так сказать через тернии – к звёздам! Или через самоистязание к истинной вере!
Тезис не нов в общем.
Поэтому терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся..
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fokus
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Додано: Нед 16 гру, 2018 12:11
А это точно про Украинцев?
Как то не складывается. (материальные трудности ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав). Почти все работодатели предлагают и даже пытаются заставлять работать основную массу около 190-210 рабочих часов в месяц при средних зарплатах 300-500$. И эти свободные хавают по полной потому как деваться некуда.
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tigr-uu
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36
fokus написав:
только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу!
поэтому бомжи в Украине - это единственные кто можут назвать себя свободным...
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:51
Шлях позбавлення від страждань - позбавлення від бажань . Одна з істин буддизму .
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yama
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:38
Всюдиносапхайчик написав:
Краще бути вільним, ніж ситим
То есть, вариант, включающий обе эти опции, Вы отвергаете?
"Налево пойдешь - сытым будешь, направо пойдешь - свободным будешь.."
Изысканиями сытости и свободы вместе голову не забиваем.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:39
Джон написав: lapay написав:
Спитайте в лугандоців і лугандонок
то есть новая песня на старые слова - не мешайте воровать а то путиннападет? Насколько знаю бедность не = свобода. Наоборот богатые люди свободнее. В том же материальном плане хотя бы. Вот как то так.. а вы методичку поменяйте, неправильная она какая то у вас.
Но за другую не платят.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:42
Всюдиносапхайчик написав:
Краще бути вільним, ніж ситим
60% українців так не вважає
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:43
fokus написав:
Я даже больше скажу – только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу! Так сказать через тернии – к звёздам! Или через самоистязание к истинной вере!
Тезис не нов в общем.
Поэтому терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся..
"Чем больше слез, тем больше облегченья. В слезах и заключается леченье" (из старого детского фильма).
Мазохистская позиция у вас, не находите?
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