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Понад 40% українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 06:45

Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.

Я даже больше скажу – только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу! Так сказать через тернии – к звёздам! Или через самоистязание к истинной вере!
Тезис не нов в общем.
Поэтому терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:11

А это точно про Украинцев? :mrgreen:
Как то не складывается. (материальные трудности ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав). Почти все работодатели предлагают и даже пытаются заставлять работать основную массу около 190-210 рабочих часов в месяц при средних зарплатах 300-500$. И эти свободные хавают по полной потому как деваться некуда.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36

  fokus написав:только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу!

поэтому бомжи в Украине - это единственные кто можут назвать себя свободным...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Шлях позбавлення від страждань - позбавлення від бажань . Одна з істин буддизму .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:38

  Всюдиносапхайчик написав:Краще бути вільним, ніж ситим


То есть, вариант, включающий обе эти опции, Вы отвергаете?
"Налево пойдешь - сытым будешь, направо пойдешь - свободным будешь.."
Изысканиями сытости и свободы вместе голову не забиваем.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:39

  Джон написав:
  lapay написав:Спитайте в лугандоців і лугандонок
то есть новая песня на старые слова - не мешайте воровать а то путиннападет? Насколько знаю бедность не = свобода. Наоборот богатые люди свободнее. В том же материальном плане хотя бы. Вот как то так.. а вы методичку поменяйте, неправильная она какая то у вас.


Но за другую не платят. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:42

  Всюдиносапхайчик написав:Краще бути вільним, ніж ситим

60% українців так не вважає
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:43

  fokus написав:Я даже больше скажу – только через материальные трудности и страдания, холод и голод можно обрести реальную свободу! Так сказать через тернии – к звёздам! Или через самоистязание к истинной вере!
Тезис не нов в общем.
Поэтому терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся, терпим и освобождаемся..


"Чем больше слез, тем больше облегченья. В слезах и заключается леченье" (из старого детского фильма).
Мазохистская позиция у вас, не находите?
rjkz
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