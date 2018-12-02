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Понад 40% українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:38

  Джон написав:
  lapay написав:Спитайте в лугандоців і лугандонок
то есть новая песня на старые слова - не мешайте воровать а то путиннападет? Насколько знаю бедность не = свобода. Наоборот богатые люди свободнее. В том же материальном плане хотя бы. Вот как то так.. а вы методичку поменяйте, неправильная она какая то у вас.

Ні, це просто межа продажності. За скільки кожен може продати свою працю, свою свободу (мову, релігію, гідність) і т.д., і що взагалі можна продати, а що ні. Мене приємно здивували результати опитуваннь. До речі, саме тому і є заробітчанство - щоб не продавати, задешево, свою працю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:49

Re: Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі.

  lapay написав:Мене приємно здивували результати опитуваннь.

Какие именно?
Что 40% можно гнобить дальше под предлогом атопутиннападет?
Или что 60% на эту лапшу не ведутся?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:14

  chumakcm1430 написав:rjkz Понятие"свобода"размытое,она у каждого своя.Абсолютной свободы не бывает в априоре.О какой свободе,идёт речь(политической,экономической,моральной,социальной и т.д?)Наличие свободы у одной части,подразумевает автоматическое отсутствие или ограничение у другой.Хотя критерием относительной свободы для индивидума,может считаться тогда,когда он(а)может себе позволить перемещаться по свету:"куда-хочу,когда-хочу и с кем-кочу".Отсутствие даже одного пункта,это уже-ограничение....


В идеале, "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого".
Смысл в том, что свобода одной личности не должна угрожать свободе или ограничивать свободу другой личности.
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