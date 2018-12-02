Понад 40% українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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то есть новая песня на старые слова - не мешайте воровать а то путиннападет? Насколько знаю бедность не = свобода. Наоборот богатые люди свободнее. В том же материальном плане хотя бы. Вот как то так.. а вы методичку поменяйте, неправильная она какая то у вас.
Ні, це просто межа продажності. За скільки кожен може продати свою працю, свою свободу (мову, релігію, гідність) і т.д., і що взагалі можна продати, а що ні. Мене приємно здивували результати опитуваннь. До речі, саме тому і є заробітчанство - щоб не продавати, задешево, свою працю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
chumakcm1430 написав:rjkz Понятие"свобода"размытое,она у каждого своя.Абсолютной свободы не бывает в априоре.О какой свободе,идёт речь(политической,экономической,моральной,социальной и т.д?)Наличие свободы у одной части,подразумевает автоматическое отсутствие или ограничение у другой.Хотя критерием относительной свободы для индивидума,может считаться тогда,когда он(а)может себе позволить перемещаться по свету:"куда-хочу,когда-хочу и с кем-кочу".Отсутствие даже одного пункта,это уже-ограничение....
В идеале, "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого". Смысл в том, что свобода одной личности не должна угрожать свободе или ограничивать свободу другой личности.
chumakcm1430 написав:rjkz Понятие"свобода"размытое,она у каждого своя.Абсолютной свободы не бывает в априоре.О какой свободе,идёт речь(политической,экономической,моральной,социальной и т.д?)Наличие свободы у одной части,подразумевает автоматическое отсутствие или ограничение у другой.Хотя критерием относительной свободы для индивидума,может считаться тогда,когда он(а)может себе позволить перемещаться по свету:"куда-хочу,когда-хочу и с кем-кочу".Отсутствие даже одного пункта,это уже-ограничение....
В идеале, "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого". Смысл в том, что свобода одной личности не должна угрожать свободе или ограничивать свободу другой личности.
"Теже яй..а,только в профиль".Да,не должна не угрожать,не ограничивать-согласен...Но срабатывает(если где-то прибыло,то где-то убыло)закон сообщающих сосудов.