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Рейтинг привабливості країн
для талантів: Україна...

Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22

Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг талантів оцінює якість фахівців у країні.

Дивися повний текст Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна піднялася на рекордні 11 позицій.
R2
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...и как обычно - ссылку на первоисточник вставить религия не позволяет.
Skypups
 
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