Рейтинг талантів оцінює якість фахівців у країні.
Дивися повний текст Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна піднялася на рекордні 11 позицій.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22
Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...
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Дивися повний текст Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна піднялася на рекордні 11 позицій.
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22
...и как обычно - ссылку на первоисточник вставить религия не позволяет.
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