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Рейтинг привабливості країн
для талантів: Україна...

Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22

Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг талантів оцінює якість фахівців у країні.

Дивися повний текст Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна піднялася на рекордні 11 позицій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22

...и как обычно - ссылку на первоисточник вставить религия не позволяет.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:51

  Skypups написав:...и как обычно - ссылку на первоисточник вставить религия не позволяет.

Первоисточник здесь - https://www.imd.org/globalassets/wcc/do ... g_2018.pdf
а выборка из него, на которую ссылается финансе.юа, здесь - https://ain.ua/2018/12/08/rejting-stran ... ntov-2018/

Из нее:
Методология
Рейтинг талантов оценивает качество специалистов в стране. Для этого используются три основных фактора. Это инвестиции в развитие собственных талантов (Investment and Development), привлекательность для иностранцев (Appeal), а также уровень подготовки специалистов и конкуренцию (Readiness). По совокупности этих направлений, страны набирают баллы — от 0 до 100. Средний балл и определяет позицию в рейтинге.
...
Украина заняла первое место в мире по соотношению количества преподавателей и студентов в сфере среднего образования. Еще одним позитивным фактором назвали невысокую стоимость жизни — по этому индексу Украина на 11 строчке.
...
Хуже всего ситуация с качеством жизни (61 место), оплате труда исполнительных специалистов (62 место) и менеджеров (60 место). Также, в Украине невысокие стандарты обеспечения личной безопасности и гарантий прав собственности (62 место). Наконец, у местных специалистов мало заграничного опыта (61 место).

Составители рейтинга отмечают, что Украина уверенно движется из списка 5 худших стран региона. В этой ей помогают новые подходы к обучению (прием практикантов в компании), упор на подготовку персонала и эффективность здравоохранительной инфраструктуры.
...

Мне лично особенно понравилось, что уверенно продвигаться вверх Украине помогает "эффективность здравоохранительной инфраструктуры." Видимо из-за огромного количества иностранцев приехавших лечиться в Украину, такие огромные очереди даже в районных (сельских) поликлиниках.

Хотя как-то не согласовывается "ситуация с качеством жизни (61 место)" и "эффективность здравоохранительной инфраструктуры".
yanyura
 
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