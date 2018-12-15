Рейтинг талантів оцінює якість фахівців у країні.
Дивися повний текст Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна піднялася на рекордні 11 позицій.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22
Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна піднялася на рекордні 11 позицій.
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:22
...и как обычно - ссылку на первоисточник вставить религия не позволяет.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:51
Первоисточник здесь -
а выборка из него, на которую ссылается финансе.юа, здесь -
Из нее:
Мне лично особенно понравилось, что уверенно продвигаться вверх Украине помогает "эффективность здравоохранительной инфраструктуры." Видимо из-за огромного количества иностранцев приехавших лечиться в Украину, такие огромные очереди даже в районных (сельских) поликлиниках.
Хотя как-то не согласовывается "ситуация с качеством жизни (61 место)" и "эффективность здравоохранительной инфраструктуры".
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:16
Re: Рейтинг привабливості країн для талантів: Україна...
Талантов? да какие тут таланты - куда не подайся в культуру везде повезет если сможешь заработать минимальную з/п а то и вовсе - хобби не более только вкладываться туда надо.
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