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Під брендами Renault і Dacia будуть випускати різні моделі
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Додано: Нед 16 гру, 2018 08:37
Пропонуємо до обговорення:
Французи планують відокремити автомобілі Renault від машин румунської марки і надати кожному бренду індивідуальні риси. Про це вони повідомляли раніше, а зараз підтвердив головний дизайнер компанії Renault Лорен ван ден Акер (Laurens van den Acker).
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Додано: Нед 16 гру, 2018 08:37
В Германии Duster, Logan и др. продаётся под брендом Dacia
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