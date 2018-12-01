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Під брендами Renault і Dacia
будуть випускати різні моделі

Під брендами Renault і Dacia будуть випускати різні моделі
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:37

Під брендами Renault і Dacia будуть випускати різні моделі

Пропонуємо до обговорення:
Французи планують відокремити автомобілі Renault від машин румунської марки і надати кожному бренду індивідуальні риси. Про це вони повідомляли раніше, а зараз підтвердив головний дизайнер компанії Renault Лорен ван ден Акер (Laurens van den Acker).

Дивися повний текст Під брендами Renault і Dacia будуть випускати різні моделі.
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В Германии Duster, Logan и др. продаётся под брендом Dacia
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