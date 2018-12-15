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брокерской компании 5 правил выбора брокерской компании + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

Додано: Нед 16 гру, 2018 10:37 5 правил выбора брокерской компании



Помимо трейдинга, я также зарабатываю обучением трейдеров. Мои ученики часто спрашивают меня: “Как выбрать брокера, который никогда не станет играть против своего клиента, всегда будет закрывать сделки вовремя?”.



Я отвечаю просто – никак )))



Таких брокеров просто нет, все они, так или иначе, играют против клиентов. Кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени.



Впрочем, это не значит, что начинающим трейдерам нужно все пускать на самотек, выбирая первую попавшую на глаза “кухню”.



На самом деле, существуют определенные правила выбора брокерской компании, которыми необходимо руководствоваться при решении столь важного вопроса, как выбор брокера.



Ведь если вы халатно подойдете к выбору брокера, там уже будет неважно, насколько здорово вы торгуете. Брокер все равно будет ставить палки в колеса, и сделает все, чтобы вы поскорее “слились”.



Итак, вот эти самые правила, которые я называю “золотыми”:



Правило 1: Доверяем только известным компаниям

Брокер обладает безупречной репутацией и высокой степенью надежности. Брокерская компания работает на рынке не первый год, предлагая своим клиентам лучшие условия для торговли.

Если вы ничего не знаете о брокере, вы можете поискать мнения о нём бывалых трейдеров на различных форумах. Обратите внимание: надежный брокер – это не тот, о котором можно найти исключительно хвалебные отзывы. Как раз нет. Как показывает практика, положительные отзывы о лучших брокерах сочетаются с нейтральными отзывами, при этом имеется место даже некоторому негативу. И это считается нормальным.

Отзывам о работе брокера на его сайте лучше не доверять, так как сами брокеры активно “подчищают” весь негатив, оставляя только нужные отзывы, которые будут описывать компанию с лучшей стороны.



Правило 2: У брокера имеется лицензия

Доверяя лицензированным брокерам, вы повышаете вероятность того, что брокерская компания не будет внаглую нарушать правила игры. Ведь лицензированный брокер знает, что клиенты всегда могут подать претензии и жалобы в специальные органы, и их лицензию просто отберут. Конечно же, сам факт наличия лицензии ещё не говорит о том, что брокер будет честным, белым и пушистым. Впрочем, это куда лучше, чем доверять нелицензированным “кухням”, с которыми вы гарантированно потеряете все свои деньги.



Правило 3. Брокер предоставляет клиентам весь необходимый инструментарий

При работе торговой платформы не возникает огромного количества проблем. Разумеется, узнать о стабильности работы торгового терминала брокера вы сможете, только открыв у него демо счёт. Благо, в этом случае, Вы не будете ничем рисковать, и в худшем варианте, потеряете только свое время.



Правило 4. Брокер предоставляет трейдерам возможность работать с огромным количеством активов.

Даже если вы торгуете валютными парами, не лишним будет иметь возможность работать с индексами, акциями, сырьевыми активами и так далее, ведь никогда не стоит забывать о диверсификации. Да и попробовать свои силы на новых рынках также будет не лишним. Главное – помните о правилах управления капиталом и торговой дисциплине, чтобы такой опыт не дался вам слишком дорого.



Правило 5. Брокерская компания заинтересована в том, чтобы трейдер торговал и развивался, а не заключил одну сделку в месяц - и на этом всё

Брокерская компания предлагает трейдерам самые интересные условия для торговли, специальную обучающую литературу и доступ к вебинарам, разумеется, на бесплатной основе. Специалисты компании всегда готовы прийти клиентам на помощь. Одним словом, брокер всячески способствует активной и успешной работе своих клиентов.



Такие вот правила выбора брокерской компании. Возможно, у вас возникнут какие-то замечания и дополнения – буду рад услышать о них в комментариях.



Кстати, если интересно – я вот уже несколько лет работаю с этой брокерской компанией: https://goo.gl/GCc6qt



Для новичков у них отличная акция проходит – получаешь доступ ко всем обучающим курсам и вебинарам бесплатно. На регистрацию уходит всего 2 минуты.



Этот брокер предлагает хорошие условия для торговли, массу обучающих материалов и поддержку на всех этапах работы. И да, по моему мнению, компания соответствует всем критериям надежного брокера, которые я рассмотрел выше.



Если есть, что добавить по теме, прошу в комментарии. Будет интересно обсудить.



И еще: Я планирую и дальше делиться своими знаниями с новичками посредством форумов. Интересно ли вам это, и стоит ли мне продолжать это делать? Насколько вам была интересна данная статья? Всем привет. Меня зовут Антон Жулебенко, я являюсь профессиональным Forex трейдером, вот уже 6 лет прибыльно торгую на данном рынке.Помимо трейдинга, я также зарабатываю обучением трейдеров. Мои ученики часто спрашивают меня: “Как выбрать брокера, который никогда не станет играть против своего клиента, всегда будет закрывать сделки вовремя?”.Я отвечаю просто – никак )))Таких брокеров просто нет, все они, так или иначе, играют против клиентов. Кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени.Впрочем, это не значит, что начинающим трейдерам нужно все пускать на самотек, выбирая первую попавшую на глаза “кухню”.На самом деле, существуют определенные правила выбора брокерской компании, которыми необходимо руководствоваться при решении столь важного вопроса, как выбор брокера.Ведь если вы халатно подойдете к выбору брокера, там уже будет неважно, насколько здорово вы торгуете. Брокер все равно будет ставить палки в колеса, и сделает все, чтобы вы поскорее “слились”.Итак, вот эти самые правила, которые я называю “золотыми”:Правило 1: Доверяем только известным компаниямБрокер обладает безупречной репутацией и высокой степенью надежности. Брокерская компания работает на рынке не первый год, предлагая своим клиентам лучшие условия для торговли.Если вы ничего не знаете о брокере, вы можете поискать мнения о нём бывалых трейдеров на различных форумах. Обратите внимание: надежный брокер – это не тот, о котором можно найти исключительно хвалебные отзывы. Как раз нет. Как показывает практика, положительные отзывы о лучших брокерах сочетаются с нейтральными отзывами, при этом имеется место даже некоторому негативу. И это считается нормальным.Отзывам о работе брокера на его сайте лучше не доверять, так как сами брокеры активно “подчищают” весь негатив, оставляя только нужные отзывы, которые будут описывать компанию с лучшей стороны.Правило 2: У брокера имеется лицензияДоверяя лицензированным брокерам, вы повышаете вероятность того, что брокерская компания не будет внаглую нарушать правила игры. Ведь лицензированный брокер знает, что клиенты всегда могут подать претензии и жалобы в специальные органы, и их лицензию просто отберут. Конечно же, сам факт наличия лицензии ещё не говорит о том, что брокер будет честным, белым и пушистым. Впрочем, это куда лучше, чем доверять нелицензированным “кухням”, с которыми вы гарантированно потеряете все свои деньги.Правило 3. Брокер предоставляет клиентам весь необходимый инструментарийПри работе торговой платформы не возникает огромного количества проблем. Разумеется, узнать о стабильности работы торгового терминала брокера вы сможете, только открыв у него демо счёт. Благо, в этом случае, Вы не будете ничем рисковать, и в худшем варианте, потеряете только свое время.Правило 4. Брокер предоставляет трейдерам возможность работать с огромным количеством активов.Даже если вы торгуете валютными парами, не лишним будет иметь возможность работать с индексами, акциями, сырьевыми активами и так далее, ведь никогда не стоит забывать о диверсификации. Да и попробовать свои силы на новых рынках также будет не лишним. Главное – помните о правилах управления капиталом и торговой дисциплине, чтобы такой опыт не дался вам слишком дорого.Правило 5. Брокерская компания заинтересована в том, чтобы трейдер торговал и развивался, а не заключил одну сделку в месяц - и на этом всёБрокерская компания предлагает трейдерам самые интересные условия для торговли, специальную обучающую литературу и доступ к вебинарам, разумеется, на бесплатной основе. Специалисты компании всегда готовы прийти клиентам на помощь. Одним словом, брокер всячески способствует активной и успешной работе своих клиентов.Такие вот правила выбора брокерской компании. Возможно, у вас возникнут какие-то замечания и дополнения – буду рад услышать о них в комментариях.Кстати, если интересно – я вот уже несколько лет работаю с этой брокерской компанией:Для новичков у них отличная акция проходит – получаешь доступ ко всем обучающим курсам и вебинарам бесплатно. На регистрацию уходит всего 2 минуты.Этот брокер предлагает хорошие условия для торговли, массу обучающих материалов и поддержку на всех этапах работы. И да, по моему мнению, компания соответствует всем критериям надежного брокера, которые я рассмотрел выше.Если есть, что добавить по теме, прошу в комментарии. Будет интересно обсудить.И еще: Я планирую и дальше делиться своими знаниями с новичками посредством форумов. Интересно ли вам это, и стоит ли мне продолжать это делать? Насколько вам была интересна данная статья? Александр Жулебенко Повідомлень: 1 З нами з: 16.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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