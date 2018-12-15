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Якого курсу долара чекати в
2019 році - прогноз економіста

Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 10:52

Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Олег Пендзин.

Дивися повний текст Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 10:52

занимательная математика, прогноз по линейному тренду: был в 1996 = 1.76; ныне 2018 = 28.0; за 22 года курс увелич. в 16 раз. динамика вычисл. извлеч. корень в степен. лет 22 v 16 = 1.134 в год (или 13,4% ежегодно). следоват ПРОГНОЗ: средн. падение гривны в 2019-м = 28 * 1.134 = 31.8 грн/долл, 2020 = 36.0; 2021 = 40.8; 2022 = 46.3 грн/долл и тд. погрешность расчетов не более 1%, макс. отклонение курса по годам (за 22 года) от средн. зн. от -55% до 187% (можно рассчитать границы прогноза). кстати депозит в гривне 13,4% годовых соответствует 0% годовых в долларах.
optyma33
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