Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста

Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів
А потім хтось ображається на "ватанів і зрадофілів". Ви ж весь час брешете і не червонієте.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:10
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів
А потім хтось ображається на "ватанів і зрадофілів". Ви ж весь час брешете і не червонієте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:28
Це Ви брешете. Згідно
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:33
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:29
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
З якого мені вибачатись за правду? Це Вам треба вибачатись за брехню, про спалювання ЗВР на імпорт товарів.
От тільки цього ніколи не діждуться навіть мої онуки...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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