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Якого курсу долара чекати в
2019 році - прогноз економіста

Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:10

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  BIGor написав:Так сейчас же держат курс. ЗВР уходят зарубеж в виде минус 1,5 млрд. долл ежемесячно за счет негативного торгового баланса

Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів https://ua.interfax.com.ua/news/economic/532060.html, ЗВР зменшились на мільярд доларів https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

А потім хтось ображається на "ватанів і зрадофілів". Ви ж весь час брешете і не червонієте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:28

  lapay написав:
  BIGor написав:Так сейчас же держат курс. ЗВР уходят зарубеж в виде минус 1,5 млрд. долл ежемесячно за счет негативного торгового баланса

Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів https://ua.interfax.com.ua/news/economic/532060.html, ЗВР зменшились на мільярд доларів https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Це Ви брешете. Згідно https://index.minfin.com.ua/finance/assets/ ЗВР зменшився за 10 міс. 2018 року на 2,071 млрд. дол. США. Читайте уважніше, розбирайтеся і не робіть таких необдуманих висловів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:33

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  BIGor написав:Це Ви брешете

Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:29

  lapay написав:
  BIGor написав:Це Ви брешете

Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.

нет, чтобы просто извиниться
Лепэн, такой Лепэн - как вас Франции не хватало во время бунта "жилетов"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  sequence написав:нет, чтобы просто извиниться

З якого мені вибачатись за правду? Це Вам треба вибачатись за брехню, про спалювання ЗВР на імпорт товарів.
От тільки цього ніколи не діждуться навіть мої онуки... ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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