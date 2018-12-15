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Якого курсу долара чекати в
2019 році - прогноз економіста

Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:10

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  BIGor написав:Так сейчас же держат курс. ЗВР уходят зарубеж в виде минус 1,5 млрд. долл ежемесячно за счет негативного торгового баланса

Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів https://ua.interfax.com.ua/news/economic/532060.html, ЗВР зменшились на мільярд доларів https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

А потім хтось ображається на "ватанів і зрадофілів". Ви ж весь час брешете і не червонієте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:28

  lapay написав:
  BIGor написав:Так сейчас же держат курс. ЗВР уходят зарубеж в виде минус 1,5 млрд. долл ежемесячно за счет негативного торгового баланса

Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів https://ua.interfax.com.ua/news/economic/532060.html, ЗВР зменшились на мільярд доларів https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Це Ви брешете. Згідно https://index.minfin.com.ua/finance/assets/ ЗВР зменшився за 10 міс. 2018 року на 2,071 млрд. дол. США. Читайте уважніше, розбирайтеся і не робіть таких необдуманих висловів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:33

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  BIGor написав:Це Ви брешете

Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  sequence написав:нет, чтобы просто извиниться

З якого мені вибачатись за правду? Це Вам треба вибачатись за брехню, про спалювання ЗВР на імпорт товарів.
От тільки цього ніколи не діждуться навіть мої онуки... ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:15

Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс

  BIGor написав:ЗВР уходят зарубеж в виде минус 1,5 млрд. долл ежемесячно

  BIGor написав:ЗВР зменшився за 10 міс. 2018 року на 2,071 млрд. дол. США

Действительно, почти одно и то же
Результати валютних інтервенцій НБУ
За 2018 рік:
Купівля - 2992,182 млн дол
Продаж - 1651,315 млн дол

Это к тому, как "держат"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:13

  lapay написав:
  BIGor написав:Це Ви брешете

Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.


ну так если взять последний месяц, то будет рост. или взять точку 2,3,4 года назад то тоже будет рост. поэтому нужно специально выбрать хоть какой-то период, где будет падение - это классика зрадофилии или "взгляда мухи".


эти же люди пару лет назад давали инфу что мол вот близится через пару лет период когда нужно будет делать максимальную часть платежей по внешнему долгу
ну и естественно "дефолт", "будем забирать территориями", "намайданили". (сейчас интересно почитать комменты и посмеяться)
вот сейчас выплаты и снизили кол-во ЗВР, но тем не менее, очевидно что нет никакого искусственного поддержания курса, наоборот, доллар пока значительно ниже заложенной прогнозируемой стоимости. даже если он подорожает на гривну, это не выбивается из плана.

Зображення
galex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:28

  Rainbow написав:А можно курс 40, но так что бы ВВП выросло в 2 раза и люди стали жить лучше в 2 раза?


дело в том, что рост ВВП в 2 раза совсем не означает улучшения качества жизни
например ВВП Беларуси на душу в 2.2 раза выше нашего, а покупательная способность населения - всего на треть выше.
кроме того, "люди в 2 раза лучше" на практике может означать что кто-то в 4 раза лучше, кто-то в 2, а кто-то так и остался или хуже. в зависимости от меры приложения усилий к тому, чтобы жить лучше.

можно конечно рассказать басню о Коболеве с миллионом и 1000 работяг с минималкой, но это так не работает, иначе каждый тысячный был бы Коболевым.
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