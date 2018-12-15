Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста

Додано: Пон 17 гру, 2018 17:13

lapay написав: BIGor написав: Це Ви брешете Це Ви брешете

Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав. Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.

ну так если взять последний месяц, то будет рост. или взять точку 2,3,4 года назад то тоже будет рост. поэтому нужно специально выбрать хоть какой-то период, где будет падение - это классика зрадофилии или "взгляда мухи".эти же люди пару лет назад давали инфу что мол вот близится через пару лет период когда нужно будет делать максимальную часть платежей по внешнему долгуну и естественно "дефолт", "будем забирать территориями", "намайданили". (сейчас интересно почитать комменты и посмеяться)вот сейчас выплаты и снизили кол-во ЗВР, но тем не менее, очевидно что нет никакого искусственного поддержания курса, наоборот, доллар пока значительно ниже заложенной прогнозируемой стоимости. даже если он подорожает на гривну, это не выбивается из плана.