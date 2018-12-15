Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста

Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів
А потім хтось ображається на "ватанів і зрадофілів". Ви ж весь час брешете і не червонієте.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:10
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
Брехня. Валовий зовнішній борг скоротився, за перше півріччя, на 1,7 мільярда доларів
А потім хтось ображається на "ватанів і зрадофілів". Ви ж весь час брешете і не червонієте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:28
Це Ви брешете. Згідно
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:33
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
Я написав - за перше півріччя. Якби знайшов більш свіжу інформацію про валовий зовнішній борг, то так би і написав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
З якого мені вибачатись за правду? Це Вам треба вибачатись за брехню, про спалювання ЗВР на імпорт товарів.
От тільки цього ніколи не діждуться навіть мої онуки...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:15
Re: Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіс
Действительно, почти одно и то же
За 2018 рік:
Купівля - 2992,182 млн дол
Продаж - 1651,315 млн дол
Это к тому, как "держат"
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:13
ну так если взять последний месяц, то будет рост. или взять точку 2,3,4 года назад то тоже будет рост. поэтому нужно специально выбрать хоть какой-то период, где будет падение - это классика зрадофилии или "взгляда мухи".
эти же люди пару лет назад давали инфу что мол вот близится через пару лет период когда нужно будет делать максимальную часть платежей по внешнему долгу
ну и естественно "дефолт", "будем забирать территориями", "намайданили". (сейчас интересно почитать комменты и посмеяться)
вот сейчас выплаты и снизили кол-во ЗВР, но тем не менее, очевидно что нет никакого искусственного поддержания курса, наоборот, доллар пока значительно ниже заложенной прогнозируемой стоимости. даже если он подорожает на гривну, это не выбивается из плана.
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:28
дело в том, что рост ВВП в 2 раза совсем не означает улучшения качества жизни
например ВВП Беларуси на душу в 2.2 раза выше нашего, а покупательная способность населения - всего на треть выше.
кроме того, "люди в 2 раза лучше" на практике может означать что кто-то в 4 раза лучше, кто-то в 2, а кто-то так и остался или хуже. в зависимости от меры приложения усилий к тому, чтобы жить лучше.
можно конечно рассказать басню о Коболеве с миллионом и 1000 работяг с минималкой, но это так не работает, иначе каждый тысячный был бы Коболевым.
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