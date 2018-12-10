Цього року в порівнянні з минулим українці замовляли на 40% більше товарів.
Дивися повний текст Звідки українці замовляють найбільше товарів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 11:06
Звідки українці замовляють найбільше товарів
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Дивися повний текст Звідки українці замовляють найбільше товарів.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:06
С каждым годом все больше ограничивают права - теперь уже 100 евро.
Поражаюсь работой, и высокими тарифами Новой Почты в Украине: по Украине доставка бандерольки - около 40 грн. А при покупке в Китае на 1 доллар: сюда входит стоимость покупки, пересылка по Китаю, пересылка Новой Почтой.
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