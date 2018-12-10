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Звідки українці замовляють
найбільше товарів

Звідки українці замовляють найбільше товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:06

Звідки українці замовляють найбільше товарів

Пропонуємо до обговорення:
Цього року в порівнянні з минулим українці замовляли на 40% більше товарів.

Дивися повний текст Звідки українці замовляють найбільше товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:06

С каждым годом все больше ограничивают права - теперь уже 100 евро.
Поражаюсь высокими тарифами Новой Почты в Украине: по Украине доставка бандерольки - около 40 грн. А при покупке в Китае на 1 доллар: сюда входит стоимость покупки, пересылка по Китаю, пересылка Новой Почтой.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:43

zloy_ukr
это политика Китая по продвижению своих товаров + объемы. нет ?
grajdanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:17

  zloy_ukr написав:С каждым годом все больше ограничивают права - теперь уже 100 евро.
Поражаюсь высокими тарифами Новой Почты в Украине: по Украине доставка бандерольки - около 40 грн. А при покупке в Китае на 1 доллар: сюда входит стоимость покупки, пересылка по Китаю, пересылка Новой Почтой.


Сам тоже этому удивляюсь.
Вот на днях с Али получил мелкий пакет. Курьер Новой Почты принес прямо под дверь.
Все бы ничего, но там две штуковины по 86 центов стоимостью каждая. А мог бы и одну заказать :mrgreen:
В чем там профит, не пойму, ведь, наверное только курьеру за доставку заплатили дороже :roll:
EKO
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