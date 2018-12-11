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США в листопаді знову вирвалися
в лідери у видобутку...

США в листопаді знову вирвалися в лідери у видобутку...
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:01

США в листопаді знову вирвалися в лідери у видобутку...

Пропонуємо до обговорення:
США в листопаді, за попередніми оцінками, повернули собі лідируючі позиції за обсягом видобутку нафти, збільшивши його на 150 тис. б/д в порівнянні з жовтнем - до рекордних 11,5 млн б/д, випливає зі звіту Управління енергетичної інформації США (EIA).

Дивися повний текст США в листопаді знову вирвалися в лідери у видобутку нафти, збільшивши його до рекордних 11,5 млн б/д.
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