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США в листопаді знову вирвалися в лідери у видобутку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 12:01
Пропонуємо до обговорення:
США в листопаді, за попередніми оцінками, повернули собі лідируючі позиції за обсягом видобутку нафти, збільшивши його на 150 тис. б/д в порівнянні з жовтнем - до рекордних 11,5 млн б/д, випливає зі звіту Управління енергетичної інформації США (EIA).
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