Рейтинг очолив Гонконг.
Дивися повний текст Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших туристичних міст світу.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44
Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших туристичних міст світу.
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44
cсылк на рейтинг было бы не плохо добавить , ибо мне что-то подсказывает что этот рейтинг придумал сам Садовой
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