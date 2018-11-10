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Українське місто увійшло до
сотні найпривабливіших...

Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44

Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг очолив Гонконг.

Дивися повний текст Українське місто увійшло до сотні найпривабливіших туристичних міст світу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:44

cсылк на рейтинг было бы не плохо добавить , ибо мне что-то подсказывает что этот рейтинг придумал сам Садовой
yama
 
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