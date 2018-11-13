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Що таке prepaid-картки і як вони розвивалися в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Prepaid-картки - це віртуальні картки, якими цікавляться багато банків, фінтех компаній. За ними не встановлюється плата за річне або інше обслуговування. З клієнта стягується комісія тільки за випуск картки.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:47
Вопрос можно ли получать на данную карту p2p платежи с других карт ?
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nalim
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