Компанія Google оголосила про припинення підтримки магазину додатків Play Store для операційної системи Android 4.0. Ice Cream Sandwich.
Дивися повний текст Google припиняє підтримку ОС Android 4.0..
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:20
Google припиняє підтримку ОС Android 4.0.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google припиняє підтримку ОС Android 4.0..
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:21
Многие 4.0 ведроиды можно неофициально обновить до 4.4. Не исключено, что потребуется переразметка внутреннего флэша с полным стиранием содержимого, но это можно пережить.
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