RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Google припиняє підтримку
ОС Android 4.0.

Google припиняє підтримку ОС Android 4.0.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:20

Google припиняє підтримку ОС Android 4.0.

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google оголосила про припинення підтримки магазину додатків Play Store для операційної системи Android 4.0. Ice Cream Sandwich.

Дивися повний текст Google припиняє підтримку ОС Android 4.0..
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:21

Многие 4.0 ведроиды можно неофициально обновить до 4.4. Не исключено, что потребуется переразметка внутреннего флэша с полным стиранием содержимого, но это можно пережить.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 760
З нами з: 14.04.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї
R2 » Чет 13 гру, 2018 07:59
7 248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 17:49
Бекас
Google закриває сервіс з мільярдом користувачів
R2 » Пон 03 гру, 2018 22:43
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 03:02
EKO
Google оновила важливу функцію Android
R2 » П'ят 30 лис, 2018 09:26
1 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11179)
16.12.2018 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.