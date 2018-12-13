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Державна зернова корпорація в листопаді збільшила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:36
Пропонуємо до обговорення:
Державна продовольчо-зернова корпорація України в листопаді 2018 року виконала план експорту борошна на 125%, уклавши контракти на продаж понад 7 тис. тонн борошна.
Дивися повний текст Державна зернова корпорація в листопаді збільшила експорт борошна на 25%
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R2
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:36
То-то мука в магазинах исчезать стала.
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Grisha1
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Додано: Нед 16 гру, 2018 21:39
Это та госкомпания, которая под гос гарантии взяла космичемкий кредит в валюте у китайцев, половина которого разокрали?
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Moimir
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