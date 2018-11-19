Мінімальний розмір оплати праці в Іспанії в 2019 році підвищать на 22% з 736 до 900 євро.
Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37
В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
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Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату.
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