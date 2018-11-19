RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Іспанії на 22% підвищать
мінімальну зарплату

В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37

В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальний розмір оплати праці в Іспанії в 2019 році підвищать на 22% з 736 до 900 євро.

Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86201
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37

Еще одни последователи Сальвадора Альенде. Тарьте серебро и золото!
Grisha1
 
Повідомлень: 95
З нами з: 29.11.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який штраф світить за зарплату в конверті (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Вів 04 гру, 2018 09:56
22 1227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 08:46
safonovstanislav
В Іспанії планують закрити сім АЕС 1, 2
R2 » Пон 19 лис, 2018 09:05
12 661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 12:03
orestkohutkevych
Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч -...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 08:20
2 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 11:22
dimasid2505

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.