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В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальний розмір оплати праці в Іспанії в 2019 році підвищать на 22% з 736 до 900 євро.
Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37
Еще одни последователи Сальвадора Альенде. Тарьте серебро и золото!
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:16
Когда себе ещё в несколько раз поднимут...
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:17
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