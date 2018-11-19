Мінімальний розмір оплати праці в Іспанії в 2019 році підвищать на 22% з 736 до 900 євро.
Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:37
В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Іспанії на 22% підвищать мінімальну зарплату.
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:36
ЗП в Украине позволяет купить еды, и доехать до работы.
Заметьте, это мин ЗП 900 евро (900х32=28 800)! Самых простых рабочих мест.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:52
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:05
В Украине минзар повышают до 4173 грн, что позволит проехаться в Киеве 521 раз по 8 гривен. В Мадриде на минзар 900 евро можно проехаться 600 раз по 1.5 евро. Разница не такая уж колоссальная
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:55
safonovstanislav Вы бы выбрали где жить ? В Мадриде на 900 евро или в Киеве на 4173 грн?
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21
Без разницы. Уровень жизни на минималку будет примерно одинаковым, т. е. ни там, ни там не прожить. На то она и минималка, что на неё можно прожить только в провинции, а в столицах все получают больше, кто реально работает
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